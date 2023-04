Una voce riminese per raccontare la visita di Mattarella

Ha parlato anche un po’ riminese la tappa di Sergio Mattarella in Polonia. Durante la diretta di Rainews per la visita del Presidente della Repubblica al campo di concentramento di Auschwitz, è intervenuta anche Laura Fontana, responsabile del Comune di Rimini per i progetti di educazione alla memoria.

La Fontana è infatti una nota e apprezzata studiosa della Shoah, viene spesso invitata a convegni e iniziative in Italia e non solo. L’altro ieri è stata chiamata dalla redazione di Rainews a ’commentare’ in diretta - collegata da Rimini – la visita di Sergio Mattarella nel campo di sterminio di Auschwitz. Si è trattato di un momento molto toccante, durante il quale Mattarella ha voluto accanto a sé due sorelle sopravvissute al lalger. Per la Fontana, poco dopo impegnata al teatro Galli per il lancio della candidatura di Rimini capitale della cultura, "è stato decisamente un giorno ricco di cose importanti che non dimenticheró".