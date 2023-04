Un’altra stangata L’inflazione morde Nel 2023 il conto è di 1.600 euro

Morde eccome, l’inflazione. L’Istat ha reso noti i dati relativi al mese di marzo, in base ai quali l’Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città italiane considerando l’aumento del costo della vita. Rimini è 45esima, ma è un altro il numero che descrive lo scenario: il rincaro annuo per famiglia media, stando ai dati attuali, nel nostro territorio è di 1.667 euro. Valori che fanno di Rimini l’ultima delle province romagnole per importo del rincaro previsto nel 2023: Ravenna è nella ‘top ten’ italiana con 1.982 euro in più a famiglia e un’inflazione tendenziale dell’8,2%. Forlì-Cesena è al 23esimo posto con una spesa media cresciuta di 1.861 euro e un’inflazione annua calcolata sulla base dei dati attuali del 7,7%. Rimini, come detto, è al 45esimo posto con 1.667 euro e un aumento dei prezzi del 6,9%. Il rincaro annuo è superiore alla media italiana (che è di 1.652 euro), mentre il valore tendenziale dell’inflazione è inferiore (quello italiano è del 7,6%). In testa alla graduatoria nazionale figura Bolzano, dove l’inflazione tendenziale dell’8,5%, pur essendo ‘solo’ la settima più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 2.259 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Milano, dove il rialzo dei prezzi dell’8,2% determina un incremento di spesa annuo di 2.226 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Siena (+9,6%, la seconda inflazione più alta d’Italia ex aequo con Imperia, e una spesa supplementare di 2.164 euro annui per una famiglia tipo). Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese (+4,8%) e dove in media si spendono ‘solo’ 948 euro in più.

Giuseppe Catapano