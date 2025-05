Un’arena per il Settebello. Estate spettacolare tra musica e incontri

Rivive la storica area del Dopolavoro ferroviario a Rimini con Area eventi Settebello, abbreviata in ‘a7b’. Domenica a partire dalle 18,30 tanta musica, divertimento e occasioni di tornare a occupare un luogo caro a tanti riminesi. Sul palco si alterneranno i Black Coffee, Trofimov, Free message trio e The Andy MacFarlane two men orchestra. Sarà solo il principio perché in questa zona, a fianco del rinnovato ristorante self service aperto sia a pranzo che a cena, e con strutture destinate a tornare vive nei prossimi mesi, l’obiettivo è creare un centro vivo e propositivo. Il calendario estivo sarà svelato a breve e porterà all’area Settebello eventi, performance di teatro e danza, spettacoli dedicati a bambini, famiglie e un ciclo di incontri all’ora dell’aperitivo, e incontri con autori e presentazioni di libri. Se oggi non c’è ancora un palinsesto chiuso è perché questo luogo dovrà essere vissuto da chi vorrà viverlo. In altri termini, come precisa Elena Zanni per Khairos, la società che ha la gestione della zona: "Dovrà essere un luogo della città e delle persone, che potranno chiedere di realizzare iniziative, se lo vorranno". Uno spazio sempre aperto dove ogni giorno accadrà qualcosa, ed anche un luogo per incontrarsi, rivolto a tutte le età. Al mercoledì ci sarà la rassegna ‘7band’ dedicata ai gruppi musicali giovanili, mentre al giovedì risuonerà nel verde dell’area la musica jazz. Questo è solo un assaggio, e per di più gratuito visto che tutte le iniziative realizzate saranno a costo zero per chi vorrà viverle. Per farne un luogo di incontro e cultura, andando oltre al semplice intrattenimento, sono state strette collaborazioni con diverse realtà cittadine, quali: il conservatorio Maderna Lettimi, Cambia-Menti, Movimento centrale Danza&Teatro, Collettivo diversamente danzanti, Rimini Jazz club, NFC Edizioni, Dopolavoro Ferroviario, circolo Ermeneutico, Labor, collettivo UAX, Matteo Mussoni e Andrea Donati per la direzione artistica della Rassegna ‘7Band’ e altri ancora.

Andrea Oliva