Un’associazione in memoria di ‘Ale’

Promessa mantenuta. Oggi nasce ufficialmente l’associazione no profit ‘Amici di Ale’ fondata per mantenere viva la memora di Alessandro Sabba, il noto parrucchiere di Novafeltria scomparso in un incidente in scooter l’8 luglio scorso. Il giorno prescelto per il via ufficiale non è casuale. Esattamente 35 anni fa apriva infatti ‘Ale Acconciature’ a Novafeltria, il negozio di ‘Murdock’ (così era chiamato il popolare 55enne Alessandro), attività diventata pure punto di ritrovo per tanti. Proprio in quel luogo storico, si vogliono ritrovare gli ‘Amici di Ale’: qui il presidente Andrea Bettini e i 9 soci fondatori (i fratelli Alessio e Andrea Bilancioni entrambi cugini di Ale, Fabio Amadei, Roberto Tosto, Daniel Paci, Tamara Fabbri, Gianluigi Giovagnoli, Gianni Ballarini) hanno posto la sede. "Grazie alla famiglia siamo riusciti a lasciare il locale quasi completamente intatto – spiega Bettini – La porta del negozio era sempre aperta a tutti, per un caffè, due chiacchiere o leggere il giornale". Le porte resteranno aperte a tutti, anche a chi volesse fare una donazione liberale (IBAN IT39J0899568570000000213077) o tesserarsi. Sabato (15.30-17.30) il negozio resterà aperto per il tesseramento.