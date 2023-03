Un’azienda su cinque è al femminile

Un’impresa su cinque a Rimini è femminile. Lo testimoniano i dati della Camera di Commercio. Al 31 dicembre 2022, in provincia, si contano 7.707 imprese femminili attive, che costituiscono il 21,9% del totale (21,4% in Emilia-Romagna e 22,8% in Italia). Nel confronto con il 31 dicembre 2021 si riscontra un aumento dell’1,7%, a differenza della lieve variazione negativa a livello regionale (-0,4%) e nazionale (-0,4%). I principali settori economici risultano il commercio (29,6% delle imprese femminili), l’alloggio e ristorazione (17,4%), le altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone, 11,1%), le attività immobiliari (9,3%), l’agricoltura (7%), Rispetto al 31 dicembre 2021 si registrano incrementi nella maggior parte dei principali settori economici: +1,3% nelle altre attività di servizi, +4,4% nell’immobiliare, +0,7% nell’agricoltura, +2,4% nel manifatturiero, +4,5% nel settore noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese e +14,6% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. I settori con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle realtà attive sono sono le altre attività di servizi (56,4%), noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (28,8%), alloggio e ristorazione (28,3%), commercio (26,5%) e agricoltura (21,9%).

La maggioranza delle imprese femminili provinciali si trova nel comune di Rimini (42,8%), buona anche la presenza a Riccione (13,5%). I comuni con la più alta incidenza percentuale sono Maiolo (31,3%), Cattolica (25,9%), Novafeltria (25,6%), Casteldelci (25,4%), Riccione (24,4%). Infine, come testimoniano i dati di ManagerItalia, Rimini ha la più alta percentuale di dirigenti donna nella settore privato in Roomagna: 12,1%, mentre Ravenna e Forlì-Cesena sono sotto al 10%.