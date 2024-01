Under 18, Sofia Longo vince la medaglia d’oro. Il papà tecnico: "Ha gestito bene gli incontri"

Sofia Longo è d’oro. La giovane atleta della sezione judo della Polisportiva Riccione ha partecipato al 15° Trofeo Città di Lavis (Trento) assieme a tanti altri colleghi e ha portato a casa la medaglia più preziosa. Per lei oro nella categoria under 18 con peso a 44 kg. Normalmente Longo avrebbe gareggiato nei 40 kg, ma l’assenza di atlete di livello in quella categoria ha indirizzato la direzione tecnica verso i 44, così da trovare maggior competizione in vista delle tre difficilissime gare nelle prossime quattro settimane: un Gran Prix Italia a Lignano e due gare di Coppa Europa a Follonica e Fuengirola (Spagna). Per lei prova superata brillantemente, con tre incontri vinti su tre e vittoria finale. "Sofia ha proposto un buon livello di judo e preparazione atletica - spiega il d.t., Maestro Giuseppe Longo -. Ha gestito bene gli incontri uscendo da situazioni difficili, costruendo situazioni tecniche e tattiche all’altezza delle ambizioni della stagione". In gara anche Jiahui Lin, giovanissimo atleta che con la sua cintura gialla ha affrontato gli 81 kg under 15. "Pur perdendo tre incontri – commenta ancora Longo -, Jahui ha dimostrato un ottimo potenziale. Avremo molto da lavorare".