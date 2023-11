Undici anni di inferno. Botte a moglie e figlie: marito orco in carcere. Oggi marcia per le donne

Un incubo che è durato undici anni. Undici anni di inferno, durante i quali una donna moldava residente nella provincia di Rimini, insieme ai tre figli (due femmine e un maschio), è stata costretta a subire ogni genere di prevaricazione e angheria. Botte, minacce di morte con un coltello puntato davanti al viso, insulti e vessazioni da film dell’orrore, messe in atto dal marito. Lo stesso uomo che aveva giurato di amarla, e che invece spesso e volentieri si presentava a casa ubriaco fradicio, dando sfogo ai suoi istinti più violenti e aggressivi. A distanza di tre anni dalla prima denuncia ai carabinieri, scattata nel 2020, per l’aguzzino della malcapitata, un uomo di 44 anni difeso dall’avvocato Carlotta Venturi, è arrivata la condanna in primo grado a 3 anni e 4 mesi di carcere, emessa dei giudici del collegio di Rimini, a fronte di una richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani di 4 anni e 4 mesi.

La coppia era convolata a nozze nel 2004. Come spesso accade, per qualche anno la loro era stata una storia d’amore felice, coronata anche dall’arrivo delle bambine e dell’altro figlio. A un certo punto però l’attitudine violenta del 44enne aveva cominciato a venire a galla. Dapprima in maniera graduale poi, complice anche l’abuso di alcol, sempre più ferocemente e con una maggiore frequenza. Così l’uomo non esitava a coprire di insulti o aggredire la moglie per i motivi più insulsi e banali, percuotendola anche alla presenza dei figli minorenni. Nel 2012, al termine di un litigio, la poveretta era corsa a rintanarsi nella camera della figlia, ma lui l’aveva inseguita colpendola con un calcio alla schiena che l’aveva fatta volare per terra. Nel 2016, un altro episodio, questa volta con la malcapitata afferrata per i cappelli e strattonata con violenza dal marito, in preda ad un attacco di gelosia. Una brutalità che raggiungeva l’apice quando il 44enne tornava a casa, anche nel cuore della notte, in preda ai fumi dell’alcol, iniziando a litigare furiosamente con la moglie per poi insultarla, minacciarla e metterle le mani addosso.

Le sole a difenderla erano state le figlie, che in varie occasioni si sono frapposte tra lei e l’uomo, ottenendo come risultato di essere perseguitate e aggredite a loro volta, tra schiaffi e imposizioni di ogni tipo. La situazione, già di per sé esplosiva, era precipitata del tutto nel 2020, quando il 44enne si era visto ritirare la patente a seguito di un incidente d’auto nel quale era stato trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito. Da quel momento in poi la sua aggressività nei confronti della moglie si era acuita ulteriormente. Spingendo così la povera donna a rivolgersi ai carabinieri e a chiedere aiuto contro il marito violento.

Lorenzo Muccioli