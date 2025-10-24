Undicimila anziani soli. Per aiutarli 15 centri

A Rimini ci sono 11mila persone anziane che vivono sole in case. Si tratta di quasi un terzo dei 37.924 ultrasessantacinquenni in città. Un numero molto alto che pone il problema dell’isolamento. La risposta arriva dai centri sociali per anziani, ben 11 sul territorio, e dai 4 luoghi di aggregazione sociale. E questa la rete di cui parla l’amministrazione per combattere la solitudine e favorire al contrario lo scambio tra generazioni. Una rete di cui non si può fare ameno, confermano dal municipio.

"Parliamo di una rete diffusa sul territorio - spiega Kristian Gianfreda, assessore ai Servizi sociali - radicata e di grande valore sociale per la comunità riminese. Significativa in questo ambito è l’esperienza tra il centro estivo San Giuliano presso la scuola elementare Madre Teresa di Calcutta e il centro sociale La Casa Colonica, che da un paio d’anni hanno attivato il progetto ‘Casa dei Nonni’ con laboratori di cucina, giardinaggio e giochi. Ogni associazione presenta annualmente un programma delle attività al Dipartimento Servizi di Comunità, garantendo così trasparenza e pianificazione. Nei centri vengono inoltre ospitate attività promosse dal Distretto Socio Sanitario di Rimini nell’ambito del Piano di Zona".

Tante le attività svolte, disciplinate da convenzioni specifiche. Gli obiettivi sono diversi, si cerca di valorizzare gli spazi espressivi, mantenere la memoria allenata, favorire il mantenimento dell’autonomia attraverso attività motorie e di esercizio intellettuale. Tutto questo nell’ottica di promuovere un contributo attivo nella vita dei quartieri e organizzare iniziative culturali e ricreative.

Gli 11 Centri Anziani attivi sul territorio sono: La Casa Colonica (Parco Briolini – San Giuliano), I Sempregiovani (Via Pintor), L’Incontro (Miramare), Parco Marecchia (Via De Warthema), Viserba 2000 APS, Circolo Montecavallo (Rimini Centro), Santa Giustina – Anziani Insieme, Centro polivalente Insieme (Torre Pedrera), Amici Insieme (Piazzetta dei Servi), Anziani Ausa (Via Bramante) e ACLI Sangiuliano. A questi si affiancano altri luoghi di aggregazione come il Centro socio-culturale E’ Titottc APS a Corpolò, il Circolo sorridolibero Vergiano, la Tensostruttura PalaPertini e il centro estivo San Giuliano.