Un’edizione da record per la Fira di Quatorg: "Boom di pubblico a eventi e stand gastronomici"

Un borgo che diventa palcoscenico per una comunità in festa. Quest’ultima edizione della Fira di Quatorg "è stata un successo senza precedenti", dicono gli organizzatori. Durante il weekend migliaia di visitatori hanno affollato. E i numeri parlano da soli: "Oltre 1.000 piade servite nella sola giornata di domenica, 100 kg di riso per la paella, 3.000 arrosticini, e ancora trippa, ragù e cipolla a volontà". Pieno di pubblico per gli eventi culturali, tra cui la presentazione del libro sulla Pieve di San Martino e la ricerca sui cognomi verucchiesi. Da applausi il gran finale della festa con i fuochi d’artificio, che hanno illuminato il cielo per 30 minuti in ricordo di Vittorio e Luciana Andruccioli. Successo anche per gli altri eventi della festa (organizzata dal comitato della fiera e dalla Pro Loco, con il sostegno del Comune e in collaborazione con Gm eventi): dalla sfilata delle caratelle alla sfida all’albero della cuccagna, alla sfilata di auto d’epoca. La Fira di Quatorg è stata resa possibile dal lavoro di 50 volontari, tra loro tanti giovani: "Il segno – dicono gli organizzatori – di un paese che ha voglia di proseguire le tradizioni". "Questa edizione ha unito tradizione, qualità, partecipazione – dice l’assessore alla cultura Maria Antonietta Pazzini – e merita tutto il nostro sostegno".

m.c.