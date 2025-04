"Un’esperienza che fa crescere i ragazzi"

Tra i giovani delle scuole superiori riminesi si nascondono potenziali critici teatrali. La terza edizione di ‘Teatro in classe- Giovani reporter a teatro’ de il Resto del Carlino Rimini, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì e il sostegno di Cia-Conad, ha svelato nuovi talenti. I ragazzi che hanno partecipato provenivano da istituti dell’intera provincia con l’obiettivo di vivere il teatro in modo più coinvolgente. Gli studenti in sei mesi di cartellone sono stati spettatori di sei spettacoli, al teatro della Regina e al Salone Snaporaz di Cattolica. Grandi classici ma anche novità assolute, film muti, rivisitazioni e opere contemporanee. Una volta usciti da teatro, gli studenti hanno preparato le recensioni, individuali e di squadra, con approfondimenti. I loro articoli sono stati poi selezionati dalla giuria di giornalisti della redazione del Carlino che li ha poi pubblicati sul quotidiano. A maggio i migliori articoli verranno premiati in una cerimonia ufficiale al teatro della Regina a Cattolica. "Anche in questa edizione siamo stati ben felici di essere i coordinatori di questo importante e originale progetto – dichiara Paolo De Lorenzi del Centro Diego Fabbri – I ragazzi hanno dimostrato un forte entusiasmo e ne siamo orgogliosi". Soddisfazione anche da parte di Cia-Conad, come conferma l’amministratore delegato Luca Panzavolta: "Il progetto si inserisce nel solco delle attività che come cooperativa rivolgiamo alle nuove generazioni. È una iniziativa che unisce l’impegno delle scuole a quello di realtà culturali importanti per le comunità, come i teatri. Un progetto che contribuisce a sviluppare una capacità di analisi e elaborazione critica che oggi spesso si rischia di perdere. Andare a teatro, commentare quanto si è visto e scriverne in classe, è un’occasione di socializzazione, confronto e scambio".

Dai teatri di Cattolica la direttrice Simonetta Salvetti spiega: "È stata un’edizione positiva. Gli studenti hanno seguito con molto interesse gli spettacoli proposti ed è stato bello poi leggere le loro recensioni, molto attente e profonde. Hanno saputo cogliere anche le rivisitazioni più personali e all’avanguardia. A fine di ogni opera hanno anche incontrato gli attori per un confronto. Ogni recensione è stata poi inviata alle compagnie coinvolte che sono rimaste molto colpite dagli elaborati. Il progetto è importante e siamo intenzionati ad andare avanti anche il prossimo anno". Entusiasti anche gli insegnanti, come testimonia la professoressa Angela Serafini dell’Istituto Gobetti-De Gasperi di Morciano: "Da tre anni partecipiamo e ogni volta vediamo tanto coinvolgimento. È un modo di crescere anche fuori dalle aule scolastiche. I ragazzi vogliono costituire altre mini redazioni e tornare a teatro anche il prossimo anno".

Rita Celli