Un’estate a tutto jazz sotto il sole di Riccione

A Riccione torna il grande jazz che, tra giugno e agosto, sul palco di piazzale Ceccarini porterà artisti di spicco come i Quintorigo con Mauro Ottolini e la voce narrante di Gino Castaldo, Andrea Mingardi Band, Alessandro Quarta Quintet e il celebre James Senese. La rassegna, a ingresso libero, Riccione Summer Jazz, è promossa dall’associazione culturale Gaspare Tirincanti col patrocinio e il contributo del Comune di Riccione. La presentazione si è tenuta ieri a Ozzano dell’Emilia , a Villa Angelica, struttura di proprietà di Paolo Gualandi, presidente del Gruppo Coswell, sponsor dell’evento musicale che amplierà la colonna sonora dell’estate riccionese. I concerti, che si terranno sempre alle 21, partiranno il 23 giugno con i Quintorigo accompagnati da Ottolini e dalla voce narrante di Castaldo, protagonisti di Mingus. La storia di un mito, rilettura moderna e affascinante di uno dei geni più innovativi del jazz moderno, Charles Mingus. Lo spettacolo, dalla dimensione teatrale, si dipana tra musica e parole, racconti e analisi storica del periodo e del personaggio, sullo sfondo delle sonorità dei Quintorigo, che fin dall’inizio della carriera si sono caratterizzati per la loro musica che fonde jazz, classica, rock e pop. Il 24 giugno a salire sul palco sarà invece Andrea Mingardi Band per un tributo al genio di Ray Charles.

L’artista bolognese con la sua prestigiosa orchestra "Rossoblues Brothers Band" e l’arrangiatore Maurizio Tirelli ha confezionato il Ray Charles tribute con i brani più significativi del ‘Genio soul’. Pausa in luglio, si riprende il 25 agosto con Alessandro Quarta Quintet e il suo viaggio musicale, No Limits, che farà esplorare vari mondi sonori dal rock al classico, dal jazz al pop, da Morricone a Piazzolla. Sul palco il pianista Giuseppe Magagnino e il rocker Alessandro Quarta. A chiudere la rassegna sarà un’icona del jazz, James Senese, punto di riferimento anche per i giovani, che a Riccione proporrà ‘Stiamo cercando il mondo’, narrazione di brani strumentali e canzoni cantate tra jazz-funk, latin music e tradizione partenopea. Alla presentazione di ieri, oltre a Mingardi, hanno preso parte Luciano Tirincanti, responsabile dell’Associazione Gaspare Tirincanti, e la vicesindaca e assessore alla Cultura Sandra Villa che spiega: "Sono molto felice che il jazz torni protagonista nella nostra città, inserendosi, con armonia, nella proposta musicale dell’estate 2023 riccionese, già ricca, garantendo un’offerta sempre più completa".

Nives Concolino