Un’estate al Bacio con mostre e musica

Estate a tutto gas per Riccione, pronta a ospitare grandi concerti con artisti di grido, importanti mostre, come quelle di Robert Doisneau, nonché eventi cinematografici di danza, sport e intrattenimento. Tra i protagonisti, oltre a I Nomadi, che da venerdì a domenica festeggeranno il loro sessantennale con concertone, mostra su Augusto Daolio e libro di Beppe Carletti sulla storia della storica band, spiccano Carmen Consoli per la Notte Rosa (8 luglio), Mirko Casadei che con la Popular Folk Orchestra torna nella Perla col Balamondo e grandi ospiti tra i quali Max Gazzé (2223 luglio). Attesa pure per Frida Bollani Magoni in concerto al porto per la festa della Madonna del Mare (16 luglio). C’è musica per tutti i gusti. Novità assoluta dell’estate 2023 è il Riccione Summer Jazz, in cartellone il 23 e 24 giugno e 25 e 26 agosto. Promosso dall’associazione culturale ‘Gaspare Tirincanti’, in piazzale Ceccarini vede esibirsi i Quintorigo, Mauro Ottolini e la voce narrante di Gino Castaldo (il 23) con un omaggio a Mingus, storia di un mito, quindi Andrea Mingardi e la sua band col tributo al genio di Ray Charles (il 24). In agosto spazio ad Alessandro Quarta Quintet (il 25) con Non limites e il celebre James Senese con Stiamo cercando il mondo (il 26). Confermati i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione dal 2 luglio al 13 agosto. Ad aprire ‘Albe in controluce’, il 2 luglio spetta al giovane riccionese Giovanni Cricca, si prosegue con Alan Sorrenti, Angelica, Nino Buonocore, Simone Cristicchi e Ghemon. Sotto il sole di Riccione dal 29 luglio al 24 agosto torna pure il ‘Deejay on Stage’ con spettacoli, sport e contest sotto la direzione artistica di Linus e il coordinamento di Rudy Zerbi. Uno stuolo di attori e registi è atteso per Cinè che dal 4 al 7 luglio riporta a Riccione anche CineCamp in collaborazione col Giffoni Film Festival. L’intera città si trasforma così in una maxi arena con baricentro in piazzale Roma, dove sta per essere installato il nuovo palco dell’estate acquistato dal Comune, quindi non più limitato all’uso di un ristretto periodo come prima, per via dell’affitto.

Ad anticipare il ventaglio degli eventi, ieri in municipio, è stata la sindaca Daniela Angelini, affiancata dalla vice Sandra Villa, assessore alla Cultura, e dal coordinatore Simone Bruscia, che annunciano altri importanti appuntamenti e mostre "sempre all’insegna dell’identità riccionese" sottolinea la prima cittadina. A villa Mussolini sono due le grandi mostre internazionali. ‘Un certain Robert Doisneau’, aperta dal 22 giugno al 12 novembre, è dedicata al grande fotografo francese, tra i più apprezzati del Ventesimo secolo, nonché autore dell’iconico Bacio all’Hotel de Ville. A cura dell’Atelier Robert Doisneau e realizzata a partire dalle stampe originali della collezione, è un progetto di Francine Deroudille e dalla sorella Annette, figlie del fotografo che hanno selezionato 140 immagini da 450mila negativi, prodotti in oltre 60 anni. È dedicata invece al fotogiornalismo la mostra di Robert Capa, in programma dal 22 giugno all’1 aprile 2024. Non è tutto, quest’estate Riccione ospiterà altri grandi eventi come il Festival del Sole, Red, Riccione estate danza, Riccione Family Circus al parco degli Olivetani, le albe dello yoga in spiaggia e tant’altro.

Nives Concolino