Un’estate con Balamondo e la nave itinerante

L’estate è esplosa a Bellaria Igea Marina e il calendario di eventi diventa sempre più fitto per ‘Forever Bim’. Benessere, relax, ma anche tanta musica e divertimento per giovani, bambini e famiglie. Tornano i comici ogni martedì sera, in piazzale Perugia (fino al 27 agosto ogni settimana), incontri mattutini con meditazioni ‘I suoni del sole’ con Studio Mymantra (sulle spiagge dal lunedì al venerdì alle 6.30, info 339 7458722). Nel weekend della Notte Rosa (5, 6 e 7 luglio) sfilate di carri mascherati e fuochi d’artificio, tra gli ospiti musicali Space Invaders (piazzale Kennedy) con Dibla e Mattia Vocalist. Il 6 luglio ripartirà anche l’Energy Boat con la motonave e i suoi aperitivi itineranti, con dj set a bordo (tutti i sabati pomeriggio fino al 31 agosto, info 0541.346808).

Mirko Casadei (nella foto) e la Big Band saranno invece gli ospiti speciali domenica 7 luglio con l’appuntamento di ‘Balamondo…balla sulla sabbia’ sull’intera spiaggia di Bellaria Igea Marina, a partire dalle 11, direttamente lungo i pontili e nei bagni 11, 35, 77. La sera invece si esibiranno in concerto nel piazzale della Capitaneria (ore 21). Al Palaturismo arriva la ‘Biennale del mare’ con l’associazione ArteInvisibile: il direttore Mourad Jahrani ha raccolto oltre 100 opere di artisti locali e nazionali, in esposizione dal 5 al 28 luglio. Per gli amanti delle rievocazioni storiche, il comitato Borgata Vecchia ripropone il 26 luglio lo ‘Sbarco dei Saraceni’ con corteo per le vie cittadine. Dal 26 al 28 luglio, sul piazzale della Capitaneria, arriveranno gli idoli e le web star più amate: Francesco Taverna con il talk show e firmacopie ‘A tutto Chico’ (venerdì 26 alle 21.30), ospite a sorpresa sabato 27 e Gianluca Gotto con il firmacopie ‘Quando inizia la felicità’ domenica 28 luglio. Tutti eventi gratuiti.