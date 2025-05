Un’estate da vivere al massimo: le novità. Sport sulla sabbia e discipline acquatiche

Non siamo in Cina ma questo sarà l’anno del cane. Quantomeno, l’estate. Sono sempre di più gli stabilimenti balneari pet friendly. Tra i tanti, Rimini Dog No Problem, nome inequivocabile, è un intero bagno dedicato ai quattro zampe, con oltre 150 ombrelloni di cui più di 90 recintati, al bagno 82: aree sgambamento, toelettatura, attenzione all’alimentazione e al comportamento. Un’area sgambamento completamente recintata con tanti giochi agility è disponibile anche al Rivazzurra Village, mentre al bagno Dolce Vita 11 a Viserba, nato dalla fusione di diversi stabilimenti balneari in linea con il progetto del Parco del Mare, un’ampia Dog Beach con oltre 50 ombrelloni attrezzati, fontanella, doccetta per cani. Una conferma è la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio cane. Questa opportunità consente ai titolari di stabilimenti balneari attrezzati per l’accoglienza degli animali di delimitare con boe e segnalare aree di mare dedicate alla balneazione canina. Non però h24: l’accesso al mare è consentito in orari prestabiliti – al mattino dalle 6 alle 8 e alla sera dalle 18,40 alle 21. Quando in spiaggia ci sono quattro gatti.

Tanti gli sport di spiaggia anche nel 2025: tra gli altri footvolley, teqball, padel, calcio biliardo beach. E naturalmente bocce e beach volley. Ma anche power yoga, pilates, camminata metabolica, corsi di sup pilates, crossfit, zumba, gluteo power, total body e postura. Poi gli sport nautici tradizionali ma anche windkart, piccolo catamarano per imparare. E flyboard, acrobazie pazzesche con un getto d’acqua sotto i piedi.