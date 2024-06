Un’estate da Vivere Riccione. In regalo sabato con il Carlino

Sarà un’estate da vivere, e non poteva essere diversamente con il fascicolo Vivere Riccione in edicola con il Resto del Carlino nella giornata di sabato. Andremo ancora una volta a raccontare la Riccione di oggi, quella del passato e del futuro attraverso i suoi personaggi e progetti. Per il futuro non poteva mancare un focus sul ‘salotto’, quel viale Ceccarini che oggi vede un progetto definito e un finanziamento previsto già da quest’anno. Verso la fine dell’anno inizieranno i lavori nella parte terminale del viale, quella rivolta verso piazzale Roma. Da quel momento la rigenerazione dell’area centrale verrà avviata. Ma prima dei progetti c’è una stagione in partenza da vivere con spensieratezza con la musica e i concerti di Dargen D’Amico per la Notte rosa e The Kolors che apriranno le danze estive il 21 giugno nell’evento che vede il cornetto nazionale, Algida, scegliere Riccione per lanciare la propria campagna.

Personaggi famosi di oggi e ricordi del passato. Mentre nel paese infiamma la Sinner mania e il tennis è diventato sport nazionale, torneremo all’estate del 1976 quando sui campi in terra rossa del Gran Hotel si sfidavano Corrado Barazzutti e Marco Consolini. Una sfida sotto il sole caldo d’estate sui campi che tante volte avevano visto giocare a rete Adriano Celentano, Walter Chiari e Paolo Villaggio. Un passato da riavvolgere come i fotogrammi di una pellicola fino ad arrivare a un presente da vivere come un film. Parleremo anche di Cinè, le giornate estive del cinema, l’evento che raccoglie l’eredità di un passato fatto di artisti e dive che passeggiavano per Riccione.

Sarà ancora una volta un’estate da film con tante sorprese, come quelle che si troveranno in Vivere Riccione.