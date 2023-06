Un’estate di eventi con la Pro loco

Nel periodo dal primo luglio al 3 settembre la Pro loco di San Giovanni ha previsto tanti eventi: un ricco cartellone in programma nell’Arena di via Fosso del Pallone (ex sede comunale) con occasioni di divertimento, intrattenimento e riflessione. Si parte il 5 luglio con il primo appuntamento di PaneBurroeBurattini, con lo spettacolo per bambini dei Burattini di Mattia ‘L’albero della fortuna’, a cura dell’associazione Arcipelago Ragazzi. L’appuntamento con i burattini si ripeterà per i primi tre mercoledì di luglio insieme al ritorno del Mercatino dei bimbi. La domenica della Notte Rosa, 9 luglio, ci sarà una serata speciale, la prima dei tre appuntamenti di ‘Itinerari Letterari’: Wu Ming 1 e Bhutan con ‘Radio Ufo 78’. Si continua poi con la premiazione dei ragazzi del concorso ‘San Giovanni città della Poesia’ con una serata intitolata ‘Costellazioni’ in onore dell’astronomo Alessandro Serpieri, con il concerto del Corpo bandistico e due serate di danza a cura di Studio Danza ‘Il Castello’ e ‘Urban Project Art Center’ che presenteranno i loro spettacoli. Il mese di luglio culminerà con ‘La Notte dei Talenti’ in programma sabato 29. Anche i mercoledì di agosto saranno dedicati ai bambini con una rassegna di cinema e titoli a loro dedicati. Non mancheranno gli appuntamenti culturali: in programma giovedì 3 ‘Anfitrione’, commedia di Plauto, e a seguire martedì 2 ‘Made in Terra’; in programma due incontri dedicati all’arte al femminile dedicati a Frida Khalo.