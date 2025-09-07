Una Virtus da sold out
Una Virtus da sold out
Rimini
"Un’estate tra luci e ombre. Ma tanti stranieri a bordo"

La crisi del turismo si è fatta sentire anche per la motonave Super Tayfun "Giugno il mese migliore. Peccato aver avuto il permesso per una sola festa".

Non c’è estate in Riviera senza Super Tayfun, la motonave che da Bellaria Igea Marina fino a Gabicce accompagna turisti e affezionati in gita in mare. Quest’anno, però, il battello di Stefano Casali ha navigato tra luci e ombre, specchio fedele di un turismo che in giugno ha sorriso e in agosto ha rallentato. "La motonave ha fatto una buona stagione, in linea con l’anno scorso – racconta il capitano –. A giugno, nei giorni migliori, abbiamo registrato una media anche di 300-400 passeggeri al giorno, complice il costo più accessibile degli alberghi e vacanze più lunghe". Ad agosto, però, la rotta è cambiata. "Siamo arrivati a una media di 150 persone a giornata", spiega Casali. Non solo per colpa delle piogge e della grandine, ma anche per la flessione generale registrata dagli albergatori: a Bellaria il calo medio di occupazione ad agosto è stato del 7% rispetto al 2024. "Da Bellaria salgono i turisti più affezionati ma crescono soprattutto i vacanzieri stranieri: polacchi, cechi, turisti di ogni età". Un flusso che si intreccia con il legame crescente fra la città di Panzini e l’est europeo, alimentato anche dai voli diretti da Cracovia e Praga all’aeroporto di Rimini e da scambi culturali.

Nel mentre, l’Energy Boat, rito del sabato pomeriggio trasformato in discoteca galleggiante, quest’anno si è tenuto in unica data: sabato 16 agosto. "Scelta dell’amministrazione – commenta Casali –. La speranza è che l’appuntamento possa tornare nel suo tradizionale collocamento". Un’estate a due velocità, insomma: brillante a giugno e contratta ad agosto che vede il Supertayfun sempre più come la cartina tornasole del turismo a Bellaria Igea Marina.

