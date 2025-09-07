"Un’estate tra luci e ombre. Ma tanti stranieri a bordo"

Non c’è estate in Riviera senza Super Tayfun, la motonave che da Bellaria Igea Marina fino a Gabicce accompagna turisti e affezionati in gita in mare. Quest’anno, però, il battello di Stefano Casali ha navigato tra luci e ombre, specchio fedele di un turismo che in giugno ha sorriso e in agosto ha rallentato. "La motonave ha fatto una buona stagione, in linea con l’anno scorso – racconta il capitano –. A giugno, nei giorni migliori, abbiamo registrato una media anche di 300-400 passeggeri al giorno, complice il costo più accessibile degli alberghi e vacanze più lunghe". Ad agosto, però, la rotta è cambiata. "Siamo arrivati a una media di 150 persone a giornata", spiega Casali. Non solo per colpa delle piogge e della grandine, ma anche per la flessione generale registrata dagli albergatori: a Bellaria il calo medio di occupazione ad agosto è stato del 7% rispetto al 2024. "Da Bellaria salgono i turisti più affezionati ma crescono soprattutto i vacanzieri stranieri: polacchi, cechi, turisti di ogni età". Un flusso che si intreccia con il legame crescente fra la città di Panzini e l’est europeo, alimentato anche dai voli diretti da Cracovia e Praga all’aeroporto di Rimini e da scambi culturali.

Nel mentre, l’Energy Boat, rito del sabato pomeriggio trasformato in discoteca galleggiante, quest’anno si è tenuto in unica data: sabato 16 agosto. "Scelta dell’amministrazione – commenta Casali –. La speranza è che l’appuntamento possa tornare nel suo tradizionale collocamento". Un’estate a due velocità, insomma: brillante a giugno e contratta ad agosto che vede il Supertayfun sempre più come la cartina tornasole del turismo a Bellaria Igea Marina.

Aldo Di Tommaso