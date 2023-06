Un’estate viva con oltre 60 eventi "Noi sempre più meta dei turisti"

Per l’estate Santarcangelo si regala un calendario con oltre 60 eventi, che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema all’enogastromia ai burattini. La sindaca Alice Parma, presentando ieri il ricco cartellone, ha parlato degli eventi come "veri e propri investimenti fatti in favore della comunità", ma anche per attirare sempre di più il turismo italiano e internazionale, grazie a kermesse come Santarcangelo dei teatri e Luoghi dell’anima. La settimana di grande cinema, ispirata da Tonino Guerra, quest’anno avrà tra i protagonisti Pupi Avati e altri big del grande schermo. E ancora il cinema protagonista con la sesta edizione del Nòt Film Fest, la rassegna di cinema indipendente. Non mancano gli appuntamenti più tradizionali come Calici Santarcangelo, la gustosa rassegna enologica organizzata dalla Pro Loco l’11 e il 12 di agosto, che festeggia la 25esima edizionie. E poi Santa Piada e SantarcanGelato, a cura di ’Città viva’ e in programma rispettivamente il 16 e il 17 giugno e il 25 e il 26 agosto. Perché il palinsesto è ampio e spazia da serate più culturali a quelle più "popolari". Non solo in centro storico. Il ricco cartellone guarda anche alle frazioni portando il cinema con Frazioncine, kermesse cinematografica itinerante che toccherà San Vito, e Sant’Ermete, San Martino e Canonica. Tutte le frazioni, fra giugno e luglio, avranno i loro cinema all’aperto e anche le marionette della tradizione. Ed è questo uno dei modi scelto dall’amministrazione per dire che l’overdose di cultura estiva va spalmata prima di tutto là dove la cultura "non arriva". Ulteriore testimone dell’incontro con la tradizione popolare è il Museo Etnografico e il suo meraviglioso Festival dei Burattini e la Festa del Grano. Il viaggio nel tempo dell’estate santarcangiolese parte dal passato con l’inaugurazione (il 9 giugno) della ’casamatta’ di piazza Balacchi, con festa e visite guidate all’antica fortificazione malatestiana. Un’occasione speciale in cui verrà svelata al pubblico una delle antiche porte di accesso alla città. Insomma, come spiega la Parma, "per l’estate di Santarcangelo privilegiamo la qualità rispetto alla quantità".

Andrea G. Cammarata