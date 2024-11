"Uniamo il centrodestra e guardiamo al futuro"

Hanno corso da soli alle ultime elezioni, ma ora non hanno più intenzione di viaggiare in solitudine. Anzi, Domani Motus Liberi si fa capofila di un progetto per riunire le forze di centrodestra. "Esattamente di quell’area conservatore-riformista – spiega il presidente Lorenzo Forcellini Reffi – che crede in certi valori e guarda al futuro. Il nostro è un partito votato al futuro. Alle ultime elezioni avevamo bisogno di ribadire la nostra identità correndo da soli. Per dire le cose come le volevamo dire, senza intromissioni. Ma non è che possiamo ’vivere da soli’". Da qui l’idea di provare a unire le forze. O meglio, almeno per il momento, aprire un dialogo. Guardando ad Alleanza Riformista che ha subito alzato la mano, ma anche, cartina geografica della politica sammarinese alla mano, a Democrazia Cristiana e Repubblica Futura. "Ar ha accolto il nostro appello rivedendosi nei nostri valori – spiega Forcellini Reffi – Ma presto incontreremo anche le altre forze politiche che possono rentrare nell’area di centrodestra. È un percorso che inizia oggi, ma che guarda ai prossimi mesi".

Anche perché, a oggi, Domani Motus Liberi siede sui banchi dell’opposizione, insieme a Rf, ma dalla parte opposta rispetto a Dc e Ar. "È un percorso che inizia oggi, ma che guarda più lontano". Ma non lontanissimo, giusto? "Nei primi mesi del prossimo anno avremo il nostro Congresso e già in quel momento vorremmo non essere più all’inizio di un percorso, ma già a un buon punto del cammino". Sentono l’esigenza di diventare grandi in casa Motus. Il partito, nato appena sei anni fa, non ha il pedigree di altre forze politiche, ma corre veloce. "Da quel giorno – ricorda il presidente – ne abbiamo fatta di strada. Siamo partiti come un gruppo di amici con gli stessi ideali e gli stessi obiettivi. Questa è stata allora ed è oggi la nostra forza: una base solida. Dalle prime elezioni alle quali ci siamo presentati ne siamo usciti con quattro consiglieri, un segretario di Stato e in quella legislatura (la scorsa, ndr) anche con un capo di Stato. E anche alle ultime elezioni abbiamo avuto un risultato importante passando dal 6% all’8%. I sammarinesi ci hanno capito e la crescita c’è stata". Puntando tutto, ora, su quattro temi fondamentali. "Infrastrutture strategiche, sviluppo economico, politiche sociali e politica estera".