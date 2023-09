Uniamo, ora volano gli stracci. Il direttivo: "Noi con la Angelini"

Si sono presentati come Uniamo, ma sono più che mai divisi. L’ultim’ora vede emergere la fronda interna che boccia la sindaca Daniela Angelini, e di conseguenza anche la possibilità di sostenerla nel caso di nuove elezioni. Un documento pesante quello presentato all’interno del gruppo e sottoscritto da 18 persone, in cui si dichiara la "completa incapacità di gestire la macchina comunale e l’assenza di un progetto di rilancio per Riccione". Ma c’è anche la risposta forte del direttivo e del resto della lista che arriva a tirare in ballo gli avvocati per ‘tutelarsi’ contro la fronda. Infine la stessa Angelini che usa queste parole: "Purtroppo un gruppetto di persone, per fortuna molto ristretto, che aveva aderito a Uniamo Riccione al momento della mia candidatura, lo aveva fatto nutrendo ambizioni ben diverse rispetto a quella di amministrare per il bene di Riccione". Se il concetto non fosse chiaro: "Alcuni di loro avevano inteso la politica come la via per ottenere posti di prestigio e incarichi retribuiti con i soldi pubblici: non mi sono candidata sindaca per dispensare strapuntini a una corte dei miracoli".

All’interno di Uniamo gli stracci sono volati da tempo, e la prossima mossa potrebbero essere le vie legali. L’uscita della ex consigliera Valentina Villa ha rappresentato il primo terremoto. Il tentativo di riunire il gruppo non è andato a buon fine e c’è chi mastica amaro per avere approvato a suo tempo uno statuto che impedisce di espellere gli associati. Così in 18 attaccano a testa bassa e sfiduciano la ex sindaca. Il resto della lista reagisce così: "Prendiamo le distanze dal documento fatto circolare da un ristretto gruppo di iscritti o ex iscritti. Ribadiamo il pieno sostegno a Daniela Angelini". Per la civica c’è stato chi "ha disconosciuto l’apposizione della propria sottoscrizione a mezzo chat ufficiale dell’associazione. Ne deriva pertanto che gli estensori del documento hanno compiuto un grave illecito, presentando anche sottoscrizioni false. Il documento non è stato messo al voto dell’assemblea". La replica arriva fino al peccato generale. "Le dimissioni della consigliera Valentina Villa dall’associazione e il suo conseguente passaggio nelle fila dell’opposizione ha provocato un’insanabile frattura in Uniamo, all’interno della quale è presente un nucleo (oltre a quello familiare della ex consigliera) che non può e non vuole più condividere le scelte di Uniamo Riccione e della coalizione". La luna di miele è finita da un pezzo, ora Uniamo bussa alla porta dell’avvocato.

Andrea Oliva