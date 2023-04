Uniamo Riccione: "Non vogliamo uscire dalla maggioranza"

"Il consiglio direttivo di Uniamo Riccione esprime all’unanimità pieno sostegno e fiducia alla consigliera Valentina Villa". Tuttavia, precisa il coordinatore William Casadei: "Non abbiamo mai manifestato come gruppo l’intenzione di uscire dalla maggioranza, al contrario vogliamo farne parte e auspichiamo un chiarimento con le altre forze e in principal modo la sindaca Daniela Angelini". Riassumendo, sembra che Uniamo voglia la botte piena e la moglie ubriaca. Sanare la frattura che si è creata tra la consigliera Villa e la sindaca richiede un considerevole sforzo di immaginazione. "Penso innanzitutto - riprende Casadei - che Valentina e la sindaca debbano chiarirsi e che questo accada senza intermediari, ma in modo diretto. Qualcuno pensava in questi ultimi giorni che fossimo fuori dalla maggioranza, ma come gruppo non abbiamo mai manifestato simili posizioni. Non vogliamo andare all’opposizione o nel gruppo misto. Vogliamo stare in maggioranza, non chiediamo contropartite. Abbiamo progetti da presentare per la città". Ieri sera era atteso un confronto tra i referenti politici di tutte anime della coalizione. "I momenti di tensione vanno gestiti e affrontati, è la politica. Noi ci metteremo tutta la buona volontà per trovare un punto di incontro". Nelle prossime ore e giorni si vedranno le colombe che vogliono la pace in maggioranza e forse i falchi. "Ripeto, il confronto necessario deve essere tra la consigliera e la sindaca, se ci sarà qualcuno che si vuole inserire vedremo. Quello che ci interessa è che i gruppi abbiamo l’intenzione di confrontarsi". Uniamo sventola il ramoscello d’ulivo, in attesa di capire le condizioni che metteranno sul tavoli gli alleati.

a.ol