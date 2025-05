Unieuro Forlì: assenze pesanti per Gara1 delle semifinali playoff a Rimini

L’Unieuro Forlì si prepara a scendere in campo domani al Flaminio di Rimini per Gara1 delle semifinali playoff, ma dovrà farlo senza due pedine fondamentali: Toni Perkovic e Daniele Magro. Le loro condizioni sono le più critiche emerse dopo la dura serie contro Cividale. Magro, 38 anni, è alle prese con un problema alla schiena acuitosi dopo un colpo subito in Gara2: ha saltato le ultime tre gare e difficilmente sarà disponibile per le sfide in terra romagnola, nonostante le terapie in corso.

Ancora incerta la situazione di Perkovic, alle prese con un’infiammazione al ginocchio destro che gli crea dolore soprattutto durante la corsa. Mercoledì, a Cividale, nel riscaldamento prepartita faticava a muoversi: la sua presenza, come quella di Magro, sarà decisa solo all’ultimo, ma al momento prevale il pessimismo.

Chi invece sarà regolarmente in campo è Raphael Gaspardo, nonostante la frattura al naso rimediata in Gara5. L’ala biancorossa ha stretto i denti e chiuso la gara con una prestazione da leader, che conferma il suo straordinario momento: 17.8 punti di media nella serie (rispetto agli 11.4 della regular season), con percentuali eccellenti (54% da due, 40% da tre, 76% ai liberi).

Insieme a lui saranno fondamentali anche Cinciarini, Del Chiaro e Harper. Il primo, con problemi al ginocchio, ha dimostrato di poter reggere l’urto firmando 20 punti in 20’ con il 70% al tiro in Gara5. Del Chiaro è esploso con 21 punti nella gara decisiva, superando il totale dei quattro match precedenti. Harper ha garantito solidità e continuità (in doppia cifra in quattro partite su cinque), mentre Parravicini ha brillato in Gara4 con 16 punti in 20 minuti.

Determinante anche la crescita nel tiro da tre: dopo un inizio stentato in Friuli (22% e 25%), Forlì ha chiuso le ultime tre gare con percentuali oltre il 40%, a testimonianza di una squadra che, pur priva di elementi chiave, ha saputo trovare nuove risorse. Ma l’assenza prolungata di Perkovic resta una variabile pesante per il prosieguo del cammino playoff.

Stefano Benzoni