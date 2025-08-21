Un’impresa su cinque è ‘rosa’. Quasi la metà si trova a Rimini

Più di una impresa su cinque è ‘rosa’. Il focus della Camera di Commercio sulle imprese femminili nella provincia di Rimini mostra come al 30 giugno di quest’anno fossero 7.622, ovvero il 22% del totale. Nel confronto con i dati al 30 giugno di un anno fa si nota una sostanziale stabilità delle imprese femminili (-0,2%). Un aspetto positivo visto che sia a livello regionale (-1,1%) che nazionale (-0,6%) si riscontra una maggiore flessione.

I principali settori economici in cui si concentrano le imprese femminili sono il commercio (27,4%), l’alloggio e ristorazione (17,4%), altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone, con l’11,7%), le attività immobiliari (10,4%), mentre scendono di percentuale nell’agricoltura (6,4%), nell’industria manifatturiera (5,3%), le attività amministrative e di servizi di supporto (tra cui i servizi alle imprese, 4,8%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (4,0%).

In provincia la maggioranza delle imprese femminili si trova a Rimini (43,4%). Seguono Riccione (13,3%), Bellaria-Igea Marina (6,8%), Santarcangelo di Romagna (5,8%), Coriano (2,2%), Cattolica (7,3%), Misano Adriatico (4,1%) e San Giovanni in Marignano (2,1%). Ad essi vanno aggiunti i comuni di Morciano di Romagna (2,2%), Verucchio (2,1%) e Novafeltria (2,0%).

Infine i comuni con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese attive sono Maiolo (32,9%) e Novafeltria (27,3%).