Unione Valconca, da Montescudo arriva il sostegno ’con riserva’

Il Comune di Montescudo e Montecolombo assicura il proprio appoggio al nuovo corso dell’Unione Valconca, ma chiede anche di pensare a logiche di risparmio e sostegno per i cittadini, ricordando però anche la bocciatura sulla proposta di realizzare una possibile sede dell’Unione proprio nell’ex-municipio di Montecolombo: "In riferimento al recente documento sottoscritto dai sindaci dell’Unione Valconca e alla dichiarazione del Presidente Giorgio Ciotti sulle linee programmatiche – ribadisce il sindaco di Montescudo e Montecolombo Gian Marco Casadei – faccio presente che il Comune di Montescudo – Monte Colombo nei mesi scorsi, anche con delibera del consiglio comunale, ha avanzato diverse e concrete proposte sia per la sede dell’Unione, mettendo a disposizione a costo zero la sede dell’ex municipio di Monte Colombo, sia per le attività svolte e da svolgere, ma tali proposte sono state finora tutte disattese".

Ma poi il primo cittadino ribadisce: "Il Comune di Montescudo – Monte Colombo assicura il proprio contributo al dialogo e alla organizzazione di servizi, alcuni decentrati su tutto il territorio dell’Unione Valconca. Servizi che devono e dovranno essere efficienti e a basso costo per la comunità. Obiettivo, quello del risparmio, che i nostri cittadini si aspettano e che sapranno sicuramente apprezzare". Tante sfide dunque per l’Unione Valconca che nei prossimi mesi dovrà decidersi su tante tematiche e programmare interventi importanti su un territorio molto vasto con ben 9 Comuni tra i quali alcuni in forte espansione.