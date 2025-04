Unione Valconca prepara il bando per il futuro comandante dei vigili

L’Unione Valconca ha approvato nell’ultima riunione ad inizio settimana il documento unico di programmazione, denominato "Piao", ed ora permetterà di procedere all’ampliamento dell’organico amministrativo con due futuri bandi che dovranno portare ad individuare due figure professionali molto importanti per il futuro dell’ente che accorpa 9 Comuni.

"Procederemo nelle prossime settimane – spiega Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano e presidente dell’Unione Valconca – ad emanare un bando per la nomina di un comandamento della Polizia Locale che coordinerà poi i 20 vigili in dotazione all’Unione. Mentre in ambito di urbanistica e gestione del territorio sarà indetto un secondo bando per l’individuazione di un ingegnere che seguirà in futuro tutte le pratiche di urbanistica e soprattutto di antisismica su un territorio molto vasto ed importante come il nostro, che riguarda ben 9 Comuni. Vorremmo arrivare a nominare queste due figure professionali entro l’estate".

Un ente sempre più importante, l’Unione Valconca, che vuole crescere anche da un punto di vista organizzativo ed amministrativo. Proprio la prossima settimana poi si procederà pure all’inaugurazione della nuova sede dell’ente all’interno del centro cittadino di Morciano.

Da ricordare che i fondi statali previsti per tale istituzione che eroga servizi e personale come struttura sovracomunale sarann ben 4,5 milioni di euro, un tesoretto molto importante per sostenere la vita e lo sviluppo dell’entroterra.

lu.pi.