United, Giglio nuovo direttore tecnico

Si allarga la famiglia dello United Riccione. Dopo aver cambiato direttore sportivo e allenatore questa estate, ora il presidente dei biancazzurri aggiunge all’organico dirigenziale anche un direttore tecnico. Ruolo che da ieri è stato affidato all’ex attaccante del San Marino, Giuseppe Giglio (foto). Una lunga carriera da bomber per l’ex giocatore siciliano, ora 46enne, che in carriera la maglia dei titani l’ha vestita quasi 20 anni fa. Nel 2019, appese le scarpe al chiodo, ha iniziato una nuova vita calcistica. La carriera dirigenziale è partita da Giulianova. Per poi trasferirsi a Chieti, prima di passare al Foggia come responsabile del settore giovanile. Negli ultimi due anni, invece, è stato il direttore sportivo del Vastogirardi. Ora un nuovo ruolo per lui in Romagna, al fianco del ds Alunni e dell’allenatore Beoni.