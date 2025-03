United, stipendi non pagati. Scende in campo il Comune

Il Comune convoca la società dell’United Riccione dopo la vertenza aperta dai sindacati Nidil e Slc della Cgil per gli stipendi non pagati ai collaboratori da ottobre ad oggi. Una situazione societaria complessa sia per quanto sta accadendo sul campo che per il malumore tra i collaboratori, sottolineato dai sindacati, per i salari non si vedono da mesi. In municipio hanno deciso di alzare il livello di attenzione. Il Comune ha chiesto un incontro alla società "per approfondire la vicenda e valutare possibili soluzioni nel rispetto delle normative vigenti". La giunta Angelini è alla ricerca di una soluzione visto che "il mancato pagamento degli stipendi e dei compensi al personale, così come le recenti sanzioni che hanno colpito la squadra, rappresentano un problema serio che incide non solo sui lavoratori direttamente coinvolti, ma anche sui giovani atleti e sulle loro famiglie". Da considerare è anche le ricadute che le difficoltà societarie stanno avendo sui giovani calciatori e sulle loro famiglie. "Ritieniamo fondamentale tutelare i diritti di chi opera all’interno del mondo sportivo e garantire che lo sport, riconosciuto dalla Costituzione come valore educativo e sociale, possa continuare a svolgere il suo ruolo nella comunità". Intanto il campionato prosegue e si pone il tema del Nicoletti che lo United utilizza pagando la società che lo gestisce. Fino ad oggi tutti i pagamenti sono stati saldati, da concordare, invece, le prossime partite casalinghe in aprile.

a. ol.