Università aperta Otto nuovi corsi

Il 2023 dell’Università Aperta “Masina e Fellini” di Rimini parte con otto

nuovi corsi e una visita d’arte a Padova. Il 9 gennaio al via “L’arte delle donne dell’età contemporanea”: nel corso di cinque incontri verranno approfonditi temi, vicende e figure di artiste che dagli

anni ‘60 a oggi hanno segnato l’arte contemporanea, attraverso un percorso scandito da alcuni temi chiave della pratica artistica delle donne. Il corso non necessita di conoscenza pregressa della storia dell’arte e le lezioni si terranno con il supporto di documentazione fotografica e video. Il 10 gennaio “La Germania fra la 1a e la 2a guerra mondiale”: un’analisi articolata e puntuale della complessa storia della Germania per conoscere e ricordare con una relatrice di eccezione. Sempre il 10 gennaio è in calendario la prima di sei tappe di un percorso attraverso la letteratura di alcuni momenti chiave del Novecento. Oltre a

un’analisi e ad una riflessione sulle singole opere, avranno un posto di particolare rilievo il rapporto fra letteratura e contesto storico.