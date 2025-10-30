Università, borse di studio per due studenti palestinesi

L’Università di San Marino ha assegnato due borse di studio di durata pluriennale ad altrettanti studenti palestinesi, al momento residenti a Gaza. Completata nelle scorse settimane una selezione dei candidati condotta da una specifica commissione, gli interessati hanno ricevuto le lettere di invito che, di fatto, hanno reso ufficiale il conferimento. Per loro il progetto prevede la possibilità di raggiungere San Marino, soggiornare sul Titano e frequentare i corsi di laurea in Design per il periodo di validità delle borse di studio. Ad annunciarlo è stato il Rettore Corrado Petrocelli, intervenuto al centro congressi Kursaal per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’ateneo sammarinese.

"Arriveranno due studenti palestinesi – le parole del rettore Petrocelli al centro congressi Kursaal – ormai ci siamo, il provvedimento della Farnesina è alle porte. Li farà entrare nel programma della Crui". L’iniziativa, di impronta diplomatica e umanitaria, "conferma l’impegno dell’ateneo – dicono dall’Università – per garantire il diritto allo studio a giovani provenienti da aree di conflitto, nonché per la costruzione di ponti culturali e di dialogo". Per gli studenti ai quali è stata conferita la borsa di studio saranno previsti il supporto di un tutor didattico, corsi di italiano per stranieri e la garanzia di tutti i servizi già erogati agli iscritti dell’ateneo sammarinese. Da segnalare la collaborazione, relativa all’ospitalità, della Caritas Diocesana San Marino Montefeltro.