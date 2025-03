Università del perdono, un nuovo Pnrr per la pace

Venerdì alle 18, nella Sala Manzoni di Rimini, si terrà l’annuale incontro dell’Università della Pace e del Perdono, un’importante occasione di confronto su temi di pace, nonviolenza e riconciliazione. L’evento vedrà la partecipazione di Marco Guzzi (foto), poeta e filosofo fondatore del movimento culturale Darsi Pace, di Gennaro Giudetti, volontario internazionale della Comunità Papa Giovanni XXIII e attualmente impegnato con le Nazioni Unite, e di Laila Simoncelli, coordinatrice della campagna Ministero della Pace. Quest’anno sarà presente anche il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, testimoniando il forte legame tra il percorso dell’Università del Perdono e l’impegno della Chiesa locale.

Il tema centrale dell’incontro sarà la risposta nonviolenta a un mondo sempre più segnato dai conflitti. "Come rispondere a un’umanità bellica?" si chiedono i promotori, sottolineando l’urgenza di una svolta culturale e spirituale per costruire una società più giusta e pacificata. Secondo Marco Guzzi, la pace non può essere imposta dall’esterno, ma deve partire da una trasformazione interiore che superi il “cuore bellico” dell’uomo.

L’Università del Perdono nasce nel 2012 da un’intuizione dell’allora Vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, in visita alla Casa Madre del Perdono, struttura in cui detenuti intraprendono percorsi di recupero e riscatto sociale. Da allora, questa realtà propone non solo incontri annuali con esperti di vari ambiti – sociologi, pedagogisti, psicologi, teologi – ma anche vere e proprie “palestre del perdono”, esperienze pratiche in cui i conflitti vengono affrontati e risolti attraverso strumenti nonviolenti. L’appuntamento rappresenta un’opportunità per riflettere su come costruire una cultura della pace, coinvolgendo testimoni ed esperti in un dialogo aperto.

Luca Pizzagalli