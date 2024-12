Università di Bologna lancia il curriculum in Management dell’Ospitalità a Rimini

L’Università di Bologna amplia la propria offerta formativa con il nuovo curriculum in Management dell’Ospitalità, che sarà attivo presso il Campus di Rimini a partire dall’anno accademico 2025-26. Questo percorso nasce all’interno del Corso di Laurea in Economia dell’Impresa e si distingue per un orientamento specifico verso la gestione delle aziende del settore dell’ospitalità, un settore cruciale per l’economia italiana e particolarmente rilevante in un territorio con una lunga tradizione di accoglienza come la Romagna.

Il progetto, deliberato dal consiglio di corso di laurea, risponde a un’esigenza chiara: offrire una formazione superiore in lingua italiana per supportare la gestione delle imprese dell’ospitalità, valorizzando al contempo la cultura del territorio. La scelta della lingua italiana non è casuale; essa rappresenta un veicolo essenziale per trasmettere i valori culturali che definiscono l’accoglienza e l’ospitalità del nostro Paese.

Durante l’open day del Campus di Rimini, è stato sottolineato come Rimini rappresenti il contesto ideale per sviluppare questa offerta formativa, grazie alla sua storia e cultura consolidata nel settore turistico. In un Paese in cui le piccole e medie imprese costituiscono la spina dorsale del sistema economico, formare figure professionali capaci di affrontare le sfide del settore con un approccio innovativo e sostenibile è una priorità.

Il Corso di Laurea in Economia dell’Impresa offre due percorsi distinti: uno manageriale, focalizzato sulle competenze tradizionali di gestione aziendale, e il nuovo curriculum in Management dell’Ospitalità. Quest’ultimo, oltre alle materie di base comuni, fornisce competenze specializzate per l’amministrazione, la strategia e la gestione economica e finanziaria delle imprese del settore ospitalità, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.