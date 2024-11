Università e imprese: "Così gli studenti trovano un posto di lavoro"

Oltre cinquanta imprese alla ricerca dei volti del futuro tra i più di mille studenti presenti al Career day Unibo.

E’ andato in scena ieri al Palacongressi di Rimini la seconda edizione 2024 della giornata di orientamento dell’università bolognese, per la prima volta in Romagna e a Rimini.

Una vera e propria occasione per incrementare le opportunità di incontro tra i tanti universitari del Campus e le realtà aziendali interessate ad intercettare i loro profili. All’evento riminese organizzato da Unirimini con la partecipazione di Confindustria Romagna, hanno partecipato 52 imprese nazionali e multinazionali intente ad incontrare i laureandi e i laureati dell’Università di Bologna, raccogliendo candidature e conoscendo i potenziali candidati delle loro ricerche.

Il 47 per cento di queste ha sede in Emilia Romagna e una ventina del territorio romagnolo, tra cui il gruppo Teddy, Marr, Valpharma e Ieg.

"Queste opportunità sono fondamentali e rappresentano uno scambio di conoscenze reciproco tra studenti ed aziende – ha spiegato il rettore di Unibo Giovanni Molari -. Dopo il successo delle scorse edizioni bolognesi, abbiamo voluto estendere l’invito a quanti più studenti possibili, portando il Career day anche a Rimini e in Romagna". Un ruolo, quello dell’università, che negli ultimi anni si sta evolvendo molto e per questo è fondamentale riuscire a stare al passo.

"La parola chiave di questi tempi è diversificazione sia delle competenze fornite agli studenti che della domanda di conoscenza di questi ultimi, ribadendo l’importanza di una formazione sempre di qualità e soprattutto in presenza". Nell’arco della giornata di ieri i futuri lavoratori hanno potuto poi assistere anche a sedici presentazioni aziendali nelle quali sono state fornite utili informazioni rispetto alla cultura aziendale, ai profili ricercati e alla modalità di candidatura.

f.t.