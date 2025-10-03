Il sindaco fischiato

3 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
  4. Università, la lectio di Canfora per il nuovo anno accademico

Università, la lectio di Canfora per il nuovo anno accademico

La cerimonia al Kursaal il 28 ottobre con la relazione del rettore Corrado Petrocelli su iniziative e risultati ottenuti.

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino inaugurerà il nuovo anno accademico. La cerimonia è in programma martedì 28 ottobre al centro congressi Kursaal. A tenere la lectio magistralis sarà Luciano Canfora (foto), direttore del Dipartimento Storico e Giuridico, da circa tre decenni figura di riferimento per la comunità accademica del Titano, autore di ricerche e volumi di risonanza italiana e internazionale. Il contributo che lo storico offrirà alla platea, dal titolo "I ‘pestelli’ della guerra", rientrerà tra le iniziative che l’ateneo sammarinese ha di recente dedicato alla pace e proseguiranno nei prossimi mesi con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti. Avviate con i messaggi espressi durante la cerimonia di inaugurazione dello scorso anno accademico, sono proseguite con attività pubbliche e interne come workshop, mostre e non solo. La cerimonia, a ingresso libero e con inizio alle 15, verrà aperta da un approfondimento del rettore Corrado Petrocelli, che descriverà le iniziative e i risultati dell’ultimo anno accademico e del suo intero percorso sul Titano: undici gli anni finora trascorsi alla guida dell’ateneo sammarinese, "nei quali – ricordano dall’Università – sono aumentati corsi, sedi, ricerche, iscritti, collaborazioni internazionali, opportunità per gli studenti, attività al servizio del territorio e non solo, fino al recente riconoscimento dell’Institutional Evaluation Programme , organismo internazionale indipendente che valuta la qualità delle istituzioni accademiche e ha elaborato un report dedicato all’Università di San Marino".

