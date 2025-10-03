Università, la lectio di Canfora per il nuovo anno accademico

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino inaugurerà il nuovo anno accademico. La cerimonia è in programma martedì 28 ottobre al centro congressi Kursaal. A tenere la lectio magistralis sarà Luciano Canfora (foto), direttore del Dipartimento Storico e Giuridico, da circa tre decenni figura di riferimento per la comunità accademica del Titano, autore di ricerche e volumi di risonanza italiana e internazionale. Il contributo che lo storico offrirà alla platea, dal titolo "I ‘pestelli’ della guerra", rientrerà tra le iniziative che l’ateneo sammarinese ha di recente dedicato alla pace e proseguiranno nei prossimi mesi con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti. Avviate con i messaggi espressi durante la cerimonia di inaugurazione dello scorso anno accademico, sono proseguite con attività pubbliche e interne come workshop, mostre e non solo. La cerimonia, a ingresso libero e con inizio alle 15, verrà aperta da un approfondimento del rettore Corrado Petrocelli, che descriverà le iniziative e i risultati dell’ultimo anno accademico e del suo intero percorso sul Titano: undici gli anni finora trascorsi alla guida dell’ateneo sammarinese, "nei quali – ricordano dall’Università – sono aumentati corsi, sedi, ricerche, iscritti, collaborazioni internazionali, opportunità per gli studenti, attività al servizio del territorio e non solo, fino al recente riconoscimento dell’Institutional Evaluation Programme , organismo internazionale indipendente che valuta la qualità delle istituzioni accademiche e ha elaborato un report dedicato all’Università di San Marino".