Università, l’appello del Comune "La Fondazione Carim ci ripensi"

"Auspichiamo che Fondazione Carim ci ripensi sull’annuncio di progressivo disimpegno dal consorzio per l’Università nel Riminese. Ma chiediamo anche alla comunità di Rimini, privati e imprese, finora ai margini, una nuova e convinta partecipazione e sostegno concreto all’ateneo". Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca con delega all’Università Chiara Bellini intervengono sul clamoroso annuncio di una parziale ritirata, dal gennaio 2024, di Fondazione Carim da UniRimini. "Da una parte è doveroso ringraziare la Fondazione Cassa di risparmio – attaccano gli amministratori – per essere stata per molti anni, e sino alla crisi dell’istituto di credito, il vero motore dello sviluppo dell’ateneo nella nostra città. Fortemente voluto all’alba degli anni Novanta, poi alimentato nella crescita e nelle ambizioni da un consistente apporto economico senza il quale l’università a Rimini non solo non sarebbe cresciuta ai numeri attuali (oltre 5mila studenti, con un’altissima percentuale di internazionalizzazione) ma forse non sarebbe neanche stata generata". Dopo il grazie, l’invito a "un possibile ripensamento, proprio per il ruolo da protagonista che Fondazione ha costantemente interpretato in quasi 30 anni sul fronte dello sviluppo della formazione universitaria". "UniRimini, e in generale l’Università a Rimini – aggiungono Sadegholvaad e Bellini – nonostante il successo e i numeri in crescita presentano ancora, forse per la loro giovane età, diverse criticità riguardo al contributo del tessuto istituzionale, sociale ed economico locale alla vita e alle prospettive dell’educazione accademica. Detto in soldoni, non si è completata la fusione tra le sorti del territorio e quelle dell’ateneo, creando di conseguenza diversi problemi materiali e immateriali".

Sindaco e vice ricordano che "l’Università è nata su un patto in cui la componente privata e quella pubblica convergevano sulla strategicità dell’altissima formazione come motore di un salto di qualità complessivo del sistema territoriale; numero di laureati, capacità di assorbimento degli stessi da parte delle aziende e imprese locali, formazione di una classe dirigente informata, consapevole, responsabile, con i piedi ben saldi a Rimini e allo stesso tempo lo sguardo al mondo".

Rispetto al passo indietro annunciato dalla Fondazione - che dal 2024 ridurrà le quote di partecipazione dal 13,5 al 5-6%, quasi 70mila euro l’anno di conferimenti in meno - Palazzo Garampi sottoline che "gli effetti simbolici e meramente economici dello stesso non sarebbero lievi". Aggiungendo che "c’è da mettere in evidenza se e in che modo la comunità, il sistema Rimini nella sua interezza, individui nell’Università uno dei pilastri irrinunciabili a cui agganciare il proprio presente e il futuro. L’amministrazione comunale, gli enti e le associazioni presenti oggi nella compagine societaria di Uni.Rimini danno risposta positiva a questa domanda ma serve oggi più che mai allargare il panel dei soci, chiedendo soprattutto alla componente privata (individuale e associativa) che finora se ne è stata ai margini se non addirittura fuori una nuova e convinta partecipazione". Ogni riferimento ad associazioni di categoria, imprenditori, Comuni grandi e piccoli non è... casuale. Come ha ricordato il presidente di Fondazione Carim, Mauro Ioli, in circa trent’anni l’ente ha erogato all’Università del riminese circa 22 milioni, somma più alta rispetto a ogni altro ente.

Mario Gradara