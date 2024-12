Università, porte aperte ai maturandi

L’edizione 2025 degli Open days dell’Università di San Marino si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Docenti e studenti accoglieranno gli interessati nelle tre sedi che ospitano gli otto corsi di laurea offerti dall’ateneo sammarinese. L’iniziativa è rivolta in particolare a chi frequenta la quinta superiore e sta scegliendo il percorso giusto per il proprio futuro: per loro, come per le famiglie che li potranno accompagnare, previsti incontri, visite guidate, workshop e altre iniziative. In agenda inoltre appuntamenti dedicati ai laureati che, conseguita la triennale, intendono proseguire con il programma magistrale. Fra gli aspetti che verranno approfonditi, oltre alla caratteristiche di ciascun corso, le prospettive occupazionali e i servizi offerti. Nel centro storico di San Marino porte aperte dunque agli indirizzi triennali e magistrali in Design, nonché al triennio in Comunicazione e Digital Media. A Dogana verranno accolti gli interessati a cinque percorsi.