Università, tagliati i fondi La scelta della Fondazione

"Abbiamo comunicato a UniRimini l’intenzione di ridurre la nostra quota di partecipazione azionaria". Lo afferma, a domanda del cronista, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Mauro Ioli.

Da quando scatta la ’ritirata’?

"Dal primo gennaio 2024. Il regolamento della Società consortile per l’università nel riminese indica che le intenzioni dei soci debbano essere comunicate almeno 6 mesi prima".

Nel 2023 cambierà qualcosa?

"No. Per quest’anno l’apporto di Fondazione Carim, l’ente che tengo a ricordare, più di ogni altro ha voluto, con Luciano Chicchi, la costituzione della società consortile, che a inizio anni Novanta si chiamava UniTurim, resterà inalterato".

Ovvero una quota del 13,50% del capitale sociale, pari a 211.867 azioni, circa 108.000 euro. La seconda dopo il 25,48% del Comune di Rimini.

Avete comunicato ai soci - tra cui Ieg, Maggioli spa, Camera di Commercio, Società Gas, Confindustria, Provincia e vari Comuni, che scenderete al 5%, im taglio di 68.000 euro?

"Tra il 5 e il 6-6,5%, lo decideranno i nostri organismi interni. Sì, la comunicazione ai soci è stata fatta".

Perché questa ritirata?

"Premetto che dalla costituzione, in circa 30 anni, la Fondazione ha erogato per il Campus universitario di Rimini la cifra in assoluto più alta, 22 milioni di euro. Non c’è un altro ente o istituzione che abbia erogato somme simili in questo lungo lasso di tempo".

Ciò detto, quali i motivi?

"Le somme risparmiate non verranno trattenute da Fondazione, ma saranno impiegate, per il 2024, per una serie di interventi di natura sociale, assistenziale, di sostegno ai ceti più deboli e vulnerabili che in questo momento richiedono maggiori attenzioni, a livello provinciale, che hanno nuove necessità. Ma Palazzo di via Angherà, l’ex tribunale, ristrutturato completamente a spese della Fondazione, resterà ad uso università".

Dopo la vostra comunicazione sulla volontà di ridurre le quote societarie avete registrato reazioni fuori dai saloni ovattati di Palazzo Buonadrata?

"Qualcuno ci ha detto ’resistete, trovate altri canali’. Ma io stesso, pur eletto all’unanimità, per la mia lunga storia democristiana e personale, non posso permettermi di fare forzature. Devo attenermi alla volontà degli organismi: assemblea, consiglio generale, cda".

Mario Gradara