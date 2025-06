Universitari a lezione dalla Saviolina

Gli studenti universitari a scuola dalla Saviolina. L’imbarcazione ha preso parte al laboratorio di Marineria, progetto formativo organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna. Gli studenti universitari hanon avuto un’occasione unica di apprendimento diretto in mare, a fianco di un equipaggio esperto composto dal comandante Massimo Franchini e dai marinai Orlando Fontana e Stefano Ricci. Per 4 giorni, 14 studenti dell’Ateneo bolognese hanno partecipato a un percorso didattico articolato in due giornate di lezioni teoriche e due giornate di esperienze pratiche di navigazione tradizionale.