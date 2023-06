Rimini: "Uno dei grossi tubi del sistema fognario gravemente danneggiato già un anno fa"

Rimini, 8 giugno 2023 – "I danni alle condotte in mare collegate alle vasche di piazzale Kennedy proseguono da oltre un anno". A mostrare le foto scattate nella primavera del 2022 è Sergio Giordano, dell’associazione ‘Basta merda in mare’. Le immagini si riferiscono ai tubi che fanno parte della condotta posta sul lato sud. Ed è la stessa condotta per la quale Hera aveva, in marzo, ammesso la presenza di falle generate da attività marine vietate in quel tratto. A far luce su quanto sta proseguendo ormai da tempo è stato il Comune in settimana parlando di attività legate alla pesca e all’ancoraggio di natanti in quel tratto di mare, che è vietato alla navigazione, che hanno finito con il colpire la condotta provocando danni. Se individuati, i responsabili saranno chiamati a pagare per i danni provocati. Intanto Hera con draghe, pontoni e sub da mesi sta cercando di sistemare i danni e porre un rimedio anche ai tratti del fondale dove le sabbia diventano liquefacibili, compromettendo così l’appoggio e di conseguenza il rendimento delle condotte.