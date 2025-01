Uno scuolabus coi soldi del ponte

Un nuovo scuolabus acquistato dal Comune. Andrà a sostituire "quello in dotazione e – si legge nella determina dei Servizi educativi –, ovvero Iveco Cacciamali... del 1999", che ha 56 posti più due per accompagnatori, "ormai vetusto e che richiede una continua manutenzione". Al suo posto il Comune ha acquistato uno scuolabus usato, ma del 2019, con 76mila chilometri. La capacità passeggeri è la stessa. Costo: 92mila euro. Per l’acquisto sono stati ’deviati’ fondi destinati al nuovo ponte all’altezza della Borgata Vecchia. Spodestato dal rifacimento della ’piastra’ sulla ex statale.