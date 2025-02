"Uno sguardo sull’attualità"

"La comunicazione è l’attuazione concreta di una strategia di marketing, pertanto molto importante per il successo di un’azienda. Anche un’azienda come la nostra". Lo afferma Cristina Tosi, direttrice marketing ice-cream di Casa Optima, gruppo italiano leader, a livello mondiale, nel settore della gelateria artigianale e della pasticceria.

Perché avete deciso di sponsorizzare il campionato di giornalismo de il Resto del Carlino? "Crediamo sia importante dare ai giovani l’opportunità di mettersi alla prova con un’esperienza sul campo. E pensiamo che la comunicazione giornalistica sia uno strumento essenziale anche per il successo di un’azienda".

Quanto è importante coinvolgere i ragazzi in progetti simili? "Molto importante, perché si offre loro la possibilità di volgere lo sguardo sull’attualità, riflettendo su tematiche di vario genere e mettendosi alla prova con uno specifico tipo di scrittura".

Quali sono i progetti che portate avanti come gruppo, con le nuove generazioni? "Come gruppo Casa Optima siamo promotori di un concorso artistico biennale che sta coinvolgendo due classi quinte superiori del liceo artistico ‘Volta-Fellini’ di Riccione. In passato abbiamo sostenuto altre iniziative dedicate ai ragazzi come, ad esempio, il festival ‘Mare di libri’ di Rimini".

Che invito volete fare ai giovani cronisti in vista dell’inizio di questo campionato 2025? "Un grosso in bocca al lupo ma anche un invito a visitare la nostra sede, per fare vedere dove nascono le nostre idee e i nostri prodotti per la gelateria artigianale e la pasticceria, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. E, magari, ospitare un loro contributo sul nostro house organ coinvolgendoli nella stesura di alcuni articoli. Potrebbe essere interessante abbinare gli argomenti trattati nel campionato di giornalismo alle pubblicazioni del nostro magazine".

