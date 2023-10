Uno skate park nell’area verde

Via al progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di uno skate park al parco Francolini. Lo ha approvato la giunta di Santarcangelo, per un importo totale di 140mila euro. Accanto ai giochi per bimbi, alle attrezzature fitness, al campo da basket e all’area di sgambamento cani, arriva anche questa nuova dotazione. Oltre 12.700 mq di area verde disponibile, con 450mq tutti di skate park. La struttura, elaborata insieme all’associazione Skate School di Cesena (conforme alle caratteristiche stabilite dal Coni) per le competizioni regolamentari, sarà realizzata in calcestruzzo armato. Oltre alla realizzazione dello skate park, i lavori prevedono anche la realizzazione di un percorso inclusivo per raggiungere l’impianto, funzionale anche al campo da basket.