Uno smash per la vita Medici e trapiantati in gioco

Partite per la vita. Questo il fulcro del grande evento sportivo al circolo tennis Valmarecchia a Pietracuta di San Leo. Dove sabato dalle 15 si svolgerà "Uno smash per la vita": un torneo di padel con l’obiettivo di comunicare l’importanza della scelta del sì alla donazione, organizzato dall’associazione Aido, in collaborazione con Aned, la Federazione Italiana tennis e padel, il comitato Emilia Romagna, e la Federazione Italiana paraolimpico Emilia Romagna. Per l’occasione, in campo scenderanno diverse squadre composte sia da personale sanitario (medici, autisti del 118, infermieri) che da trapiantatidializzati e dai loro familiari. L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutta la comunità della Valmarecchia sul tema della donazione degli organi e sull’importanza di effettuare una scelta volontaria e consapevole che può salvare una o più vite.

"Sarà una giornata da trascorrere in allegria – dice Lia Blatti, tra le delegate del commissario provinciale Aido Rimini – dove pazienti e sanitari si incontrano attraverso lo sport e non in un ospedale". Accanto al torneo di padel, nei campi da tennis del circolo verrà organizzato anche un mini-torneo di tennis per i più piccoli. Bimbi e ragazzi indosseranno tutti la maglietta con la scritta "Il Trapianto è Vita". Al termine delle sfide sono in programma le premiazioni del presidente Giovanni Fantini del FITP Emilia Romagna. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto al centro dialisi di Rimini.

Rita Celli