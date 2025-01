Uno spazio sui social dedicato alle fiere

È nato ‘Bellaria Igea Marina Fiere’, il nuovo punto di riferimento per chi vuole scoprire fiere, eventi e tradizioni del territorio. Il profilo social, attivo su Facebook e Instagram, offrirà aggiornamenti costanti su appuntamenti, curiosità e iniziative promozionali legate alla città. Tra i primi eventi in programma, spiccano la fiera di sant’Apollonia (8-9 febbraio) e la festa di san Valentino (15-16 febbraio). Il progetto mira anche a valorizzare appuntamenti futuri come l’Isola dei curiosi (30 aprile-1 maggio) e la Festa della piadina, prevista a inizio settembre. Con contenuti chiari e coinvolgenti, ‘Bim Fiere’ intende diventare un punto di riferimento per cittadini e visitatori, offrendo un’esperienza completa e sempre aggiornata sulle iniziative del territorio.