Uno spettacolo che catapulta il pubblico in un mondo magico

Una stanza da aspetto, brulicante di persone, si mostra sul palco del Teatro Galli di Rimini. Lo spettacolo, condotto e diretto da Victoria Thierrée Chaplin, si intitola ‘Bells and Spells’ ed è una vera opera d’arte, con i due ballerini protagonisti, Aurélia Thierrée e Jaime Martinez. In questo spettacolo il pubblico viene catapultato in un mondo magico in cui i movimenti e le scene vengono scandite dal suono dei campanelli. Conosciamo così la storia di una ladra e di un innamorato. La coppia entra misteriosamente in un universo fantastico, in cui tutto ciò che conosciamo viene capovolto e reso illogico. I personaggi si trasformano e interagiscono con animali di stoffa, come cani e avvoltoi, e le ambientazioni e gli oggetti sembrano muoversi di loro spontanea volontà, in un caos organizzato da qualcuno ormai schiavo del suo stesso lavoro di ordine. In un ambiente in continuo cambiamento, la protagonista incontra e mostra doti illusionistiche e magiche che stupiscono tutti. All’interno di questo incantesimo mentale, lo spettatore sembra immedesimarsi e vede ogni genere di cose. Lo stravagante si unisce alla pura e innocente danza contemporanea, ai rumori delle campane e delle musiche, il pubblico prova sensazioni mai sentite prima. La cleptomane protagonista rimane invischiata fino al collo dalle stesse cose che lei ruba e che la portano a pentirsi davanti a un giudice bestiale. I due artisti vivono una passione amorosa dettata dallo scorrere del tempo e dello spazio che li circonda, a volte anche in modo assurdo. Alla fine la protagonista torna alla sala d’aspetto iniziale, vista da tutti come il mondo reale.

Nicolò Bucci

VS Liceo Scienze Umane Gobetti di Morciano Coordinamento Centro Diego Fabbrì di Forlì