Uno spiraglio per Fontanot Imprenditori interessati Ma posti di lavoro a rischio

C’è uno spiraglio per Fontanot. Ma la preoccupazione resta. Questo, in sintesi, l’esito del tavolo convocato dalla Regione per discutere della crisi dell’azienda riminese. Dall’incontro è emerso che Fontanot – storica realtà di riferimento nel settore delle scale di design e delle finestre – ha in corso trattative con alcuni imprenditori del settore legno-arredo per l’affitto e la successiva vendita di un ramo d’azienda. Sarebbero otto gli investitori interessati. "Trattandosi di un solo ramo d’azienda – osservano Renzo Crociati (Fillea-Cgil Rimini) e Roberto Casanova (Filca-Cisl Romagna) – vuol dire che tali interessamenti non sono rivolti alla completa acquisizione di Fontanot". Ecco perché c’è preoccupazione, mentre prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori. "L’azienda – continuano i sindacati – ha già dichiarato che, anche nella migliore delle ipotesi, potrebbero esserci esuberi". Fontanot occupa 111 lavoratori tra Cerasolo di Coriano (93) e Villa Verucchio (18). "Ribadiamo la totale contrarietà ad eventuali licenziamenti – l’istantanea di Fillea-Cgil e Filca-Cisl – e abbiamo proposto di avviare un percorso che veda il coinvolgimento di chi è interessato all’acquisto dell’impresa". L’Agenzia regionale per il lavoro si è impegnata a convocare per giovedì 27 un tavolo tecnico per valutare l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria, la Regione riconvocherà il tavolo di salvaguardia dell’occupazione.

g. c.