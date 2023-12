Uno sportello sociale per fragili e anziani

Un ’ambulatorio sociale’ a tutela di fragili e anziani al centro culturale Vittorio Belli, sino a fine maggio. "Un ulteriore, prezioso servizio sul fronte del welfare e dei servizi socio sanitari – segnala il Comune –, nel contesto del progetto distrettuale ’Captare segnali di fragilità’". Accessi gratuiti al martedì e giovedì dalle 9 alle 11. Volontari, ovvero medici, infermieri e Oss si occuperanno "non solo della misurazione dei parametri vitali - pressione sanguigna, colesterolo, glicemia, peso corporeo - ma anche dell’instaurazione di rapporti di fiducia, mediante l’ascolto, per far emergere eventuali situazioni di fragilità e precarietà". Il tutto in stretto contatto con i medici di base o con le istituzioni sanitarie nel caso si rendano necessari approfondimenti sulla salute del cittadino.

"Una risorsa che si aggiunge ad altre preziose leve di supporto alla fragilità tra cui mi piace ricordare il gruppo Caffè Alzheimer (ricevuto nei giorni scorsi in municipio, ndr) al Centro Alta Marea, ma anche il servizio Oss di quartiere e lo Sportello digitale settimanale a disposizione degli anziani", commenta l’assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo. "Uno spazio – aggiunge – quello che i cittadini trovano ora nel cuore di Igea, che non sostituisce ma integra i servizi socio sanitari già presenti... una rete multidimensionale di supporto in grado di impattare, nel concreto, sulla qualità di vita delle persone che si rivolgeranno al nuovo ambulatorio".