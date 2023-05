Uno stadio da campioni La parola del sindaco "Il nuovo ’Romeo Neri’? Si può fare, ecco come"

di Donatella Filippi

"Ha detto un nuovo stadio?". Sorprende tutti il sindaco Jamil Sadegholvaad. Ha detto veramente nuovo ‘Romeo Neri’ il primo cittadino di Rimini e ha scelto il giorno e la platea giusta per il grande annuncio. Consiglio comunale tematico sullo stadio cittadino richiesto dall’opposizione e la sala ricorda davvero gli spalti dell’impianto di Piazzale del Popolo. Ci sono una cinquantina di tifosi della Curva Est sulla ‘balaustra’ di Palazzo Garampi pronti ad ascoltare le ‘solite’ parole della politica. In fin dei conti le sentono, in molti, da 50 anni... E si guardano negli occhi increduli quando il sindaco, dopo aver ripercorso le tappe di quanto è stato fatto per lo stadio, va al punto. "C’è un imprenditore privato e credibile – dice e ‘sugli spalti’ cala subito il silenzio – che ha mostrato vivo interesse per il rifacimento del ‘Neri’ come impianto per il gioco del calcio da 15mila posti, interamente coperto e arena per grandi eventi. Non ci sono misteri, si tratta di Antonio Ciufarella, il cui gruppo imprenditoriale ha già realizzato lo stadio del Frosinone e ha in progetto quelli di Lucca e Caserta. A questo stiamo lavorando, insieme alla Rimini calcio, da 14 mesi".

Lo dice tutto d’un fiato il primo cittadino di Rimini. E annuncia che Ciufarella oggi sarà in città per un incontro con l’amministrazione e la Rimini calcio. "La proposta ipotizza un progetto esclusivamente sportivo – continua il sindaco mettendo sotto gli occhi dei tifosi il rendering di quello che potrebbe diventare il nuovo stadio – Un progetto di costruzione e di gestione, che si snoderebbe utilizzando esclusivamente il sedime dello stadio attuale, con funzioni, servizi e attività legate allo sport, una gestione pluriennale dell’impianto sul modello del project financing, con dotazione di parcheggi". L’intenzione di Palazzo garampi "è quella di utilizzare – spiega Sadegholvaad – i prossimi mesi per verificare la fattibilità tecnica del nuovo Romeo Neri che prevede anche la realizzazione di un nuovo impianto per l’atletica leggera e gli altri sport da insediare in una posizione baricentrica e strategica. Si tratta di un’opportunità nuova e suggestiva, che abbiamo l’obbligo di verificare".

Il piano A fa brillare gli occhi al primo cittadino e alla dirigenza del club di Piazzale del Popolo. Ma il sindaco non nasconde che lì, nel cassetto, per ora non chiuso a chiave, ci resta anche il piano B. Tanto per rimanere con i piedi incollati a terra. Che "prevede il proseguimento degli investimenti a carico del Comune, così come abbiamo iniziato a fare nei bilanci 2022 e 2023 investendo oltre 3 milioni da subito. Tre progetti di fattibilità per l’avvicinamento della curva nella lunetta tra pista d’atletica e campo da calcio. Si prevede, per stralci funzionali nei prossimi 4 anni, un investimento complessivo tra i 7 e i 10 milioni di euro, a seconda della soluzione che potremo scegliere per l’avvicinamento della curva est". Ma, dopo aver sganciato la bomba, il tema curva, oggettivamente, perde un po’ del suo appeal.