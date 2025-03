Uno studente cattolichino in finale e ‘99 da battere’

Un cattolichino in finale nel game show di Rai 2 ’99 da battere’. Nicolò Concordia, studente di economia dell’impresa di 19 anni (a sinistra nella foto), dopo due settimane di dure prove per la mente e il fisico, ha raggiunto la fase conclusiva del programma condotto da Max Giusti, con in palio 99mila euro. Erano partiti in 100, sfidandosi in 99 giochi diversi, con l’unica regola di non arrivare mai ultimi per avvicinarsi sempre di più al tanto ambito montepremi.

L’appuntamento con la finalissima è lunedì alle 21.20, i concorrenti rimasti se la vedranno con prove di abilità, resistenza e fortuna. Il percorso di Nicolò è stato emozionante, un insieme di emozioni e tenacia, raccontato attraverso le prove che l’hanno portato fino alla resa dei conti, ad un passo dal premio finale. Fin dalle prime puntate il concorrente ha creato legami speciali con gli altri compagni, arrivando a creare insieme ad alcuni di loro il Dream team. "Essere arrivato fino a qui è un’emozione indescrivibile – dice il 19enne – Ogni sfida mi ha reso più forte".