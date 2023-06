Un’oasi verde da Riccione a San Marino

Poco meno di 200mila euro per progettare un percorso naturalistico che da Riccione risalga il corso del torrente Marano arrivando al confine con la Repubblica di San Marino. Se ne parla da anni, ma ora la Provincia, in qualità di ente appaltatore, ha aggiudicato l’incarico in via definitiva a un insieme di studi tecnici: Stradivarie architetti associati, Corde architetti associati, Meg studio srl, Castellari ambiente srl, gruppo triestino che ha offerto un ribasso considerevole sulla cifra in appalto di 274mila euro. Per 184mila euro il gruppo di tecnici andrà a progettare il percorso naturalistico che comprenderà anche la riqualificazione dell’area della ex polveriera a Riccione. Lo studio di fattibilità era stato approvato dalla giunta comunale nel dicembre del 2019, con la precedente amministrazione. Poi la nuova giunta ha approvato nell’agosto scorso la convenzione con la Provincia. Parte la progettazione mentre il percorso diventa strategico anche da un punto di vista turistico. "Per i bike hotel – premette la vicepresidente del Consorzio, Grazia Nicoletti –, un percorso simile diventa fondamentale. Si tratterebbe di avere un accesso dalla zona mare a percorsi nella natura che portano nell’entroterra. Oggi stiamo utilizzando i percorsi naturalistici sul Marecchia, a Rimini, e sul Conca, tra Misano e Cattolica. Avere un corridoio verde di questo tipo a Riccione diviene fondamentale". I Bike hotel dallo scorso anno promuovono anche percorsi sterrati, una decina in tutto, da vivere con bici Gravel, adatte a percorsi fuori strada non troppo impegnativi. Il percorso sul Marano diventerebbe strategico anche per l’offerta che potrebbero proporre ai propri clienti hotel che non hanno una clientela di cicloturisti con percorsi collinari nelle gambe.

"Oltre al Marano – prosegue Nicoletti – sarebbe importante che l’amministrazione procedesse anche con l’idea del percorso lungo il rio Melo. Soprattutto con una stagione dal meteo incerto come questo, stiamo vedendo come l’ambito strettamente balneare potrebbe concentrarsi a un paio di mesi nel corso dell’estate, tra luglio e agosto. Diventano fondamentali altri settori dal congressuale al cicloturismo e altri ancora. Interventi come quello dei percorsi divengono importanti". Ad oggi la giunta non ha previsto quando far partire i lavori. Nel piano triennale delle opere pubbliche non ve n’è traccia da oggi al 2025. "Stiamo cercando le fonti di finanziamento per poterlo inserire. Appena le avremo individuate lo inseriremo nel triennale".

Andrea Oliva