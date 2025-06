Un’onda rock nell’estate del Beky Bay

Ci sono luoghi che d’estate si trasformano in crocevia culturali. E poi c’è il Beky Bay di Bellaria Igea Marina, che anche quest’anno si conferma punto di riferimento assoluto per la musica alternativa in Italia. Due i momenti che segneranno questa stagione: il decimo anniversario del Bay Fest, il festival punk-rock più importante della scena nazionale, e il ritorno degli Afterhours con la formazione storica di vent’anni fa.

Si parte il 19 e 29 giugno con due anteprime ad alto contenuto adrenalinico: per il Bay Fest rispettivamente saliranno sul palco Good Riddance, Beerbong e Stanis. Mentre dieci giorni più tardi la scena sarà dei Lagwagon, Mad Caddies e Teenage Bottlerocket. Il 26 luglio, come anticipato, sarà la volta degli Afterhours: capitanati da Manuel Angelli – già giudice di X-Factor – daranno voce a uno degli album più significativi della discografia italiana: Ballate per piccole iene, ques’anno al suo 20esimo anniversario. Ad affiancare Agnelli ci saranno Andrea Viti, Dario Ciffo e Giorgio Prette, la line-up che contribuì a rendere quel disco un manifesto generazionale.

"Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare Ballate per piccole iene – racconta Manuel Agnelli – continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita". Perchè non si tratta di nostalgia, ma di un ritorno denso di senso, di energia nuova, di un’urgenza espressiva che ha ancora molto da dire.

Tornando al Bay Fest, l’8 agosto la rassegna entrerà nel vivo: la prima giornata vedrà alternarsi Madball, Cockney Rejects, Codefendants, Grade 2 Doc Rotten. Spazio alle emozioni il 9 agosto con la data italiana dei Refused, tra le band più influenti del punk europeo, insieme ai norvegesi Turbonegro, The Drowns, The Last Gang e Jaguero. Gran finale il 10 agosto con un Pool party che vedrà protagonisti i Gob, tra i nomi più apprezzati della scena punk canadese. Il sipario del Bay Fest 2025 calerà con un dj set.

Aldo Di Tommaso